شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يوسع نطاق تمويل اللقاحات بملياري دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي اليوم الثلاثاء إنه سيكون للبنك برامج لقاحات في 30 دولة بنهاية أبريل نيسان، بتمويل يبلغ نحو ملياري دولار، مضيفا أن توسع التجارة ضروري لتعافي الدول النامية.

وقال مالباس خلال مناسبة لمنظمة التجارة العالمية عبر الإنترنت إن ذراع القطاع الخاص للبنك، مؤسسة التمويل الدولية، تصدت لملء فراغ تجاري نشأ عن تراجع قطاع بنوك المراسلة، بتقديم نحو عشرة مليارات دولار في تمويل التجارة ورأس المال العامل منذ اندلاع الأزمة.

وأضاف قائلا "نرى أن التجارة ستكون في قلب عملية التعافي.. أرى أن الوقت قد حان لخفض الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية. ونحن نعمل مع الدول مباشرة لدعم تلك الجهود."