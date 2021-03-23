شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسمح بدخول الحاصلين على تطعيم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم وزارة السياحة اليونانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الثلاثاء إن اليونان ستسمح بدخول المسافرين القادمين من دول أوروبية أخرى وإسرائيل لأراضيها طالما كانوا حاصلين على لقاح فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث أنه سوف يتم نشر قرار حكومي بهذا الشأن في وقت لاحق من اليوم.

وسوف ينص القرار على أنه سوف يتعين على المسافرين الحاصلين على اللقاح إظهار ما يدل على تلقيهم اللقاح فقط ، ولن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس لدى دخول البلاد.