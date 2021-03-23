زلزال يهز مناطق غربي ايران

وأفاد تقرير المركز الوطني لرصد الزلازل ان هذا الزلزال ضرب منطقة قرب قضاء نهاوند /غرب ايران/ عند الساعة الرابعة و 36 دقيقة عصر اليوم الثلاثاء.

واضاف: إن مركز الزلزال على عمق 19 كيلومترا من سطح الارض.



ولفت المركز الى وقوع زلزال بقوة 3،8 درجة على مقياس ريختر عند الساعة الرابعة و 38 عصر اليوم في منطقة اشترينان بين محافظتي لرستان وهمدان وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.