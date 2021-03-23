قرار جديد من المرور بشأن مركبات الحمل

بغداد - ياسين صفوان - قررت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، السماح بسير مركبات الحمل الساعة الخامسة مساءً.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مدير المرور العامة (طارق اسماعيل حسين) يأمر بتعطيل العمل ببيان (رقم ٩ لسنه ٢٠٢٠ وملحقه ) كونه يتداخل مع مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في فرض حظر التجوال الجزئي وانسجاماً مع خطة عمليات بغداد بأوقات دخول المركبات الحمل".



وأضاف "يكون السماح بسير المركبات الحمل الساعة ٥ مساءً ويستمر هذا الأمر لحين صدور تعليمات من الجهات المختصة بإنهاء الحظر".

