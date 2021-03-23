انقاذ عمال و20 مخزناً.. الدفاع المدني يعلن تفاصيل حريق العلاوي (صور)

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "استنفرت امكانياتها من عجلات اطفاء وحوضيات وزوارق نهرية وكوادر بشرية من اجل احكام السيطرة على النيران التي اشتعلت داخل مخازن تجارية ستة، وتمكنت من انقاذ 20 مخزناً مجاوراً لموقع الحادث بعد ان نجحت بايقاف امتداد النيران".وأشارت إلى أن "فرقها سارعت الى تقديم الاسعافات الاولية للمصابين والبالغ عددهم 8 عمال واجراء الانعاش الرؤي قبل تأمين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج فيها".

وأوضحت، أنها "عهدت إلى تحريك زوارق الدفاع المدني في نهر دجلة ووضعها تحت جسر الشهداء لتأمين امدادات المياه الى فرق الدفاع المدني لإتمام عمليات الاخماد بأسرع وقت من اجل انهاء الحريق وتحجيم الاضرار الاقتصادية".

وطلب الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".