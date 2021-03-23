في بلد عربي... قتل طفله بطريقة مروّعة بعدما انزعج من بكائه!

أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً لفتت فيه الى أن مركز الشرطة تلقى بلاغاً من مستشفى يفيد بوفاة طفل بعد ادعاء والده سقوطه من سرير مؤلف من طابقين.

وأوضح البيان أيضاً أن رجال الأمن إطلعوا على التقرير الطبي وتبين أن وفاة الطفل هي نتيجة نزيف دماغي بعد ارتطام رأسه بجسم صلب.



كذلك، فقد كشفت التحقيقات عدم وجود سرير من طابقين في منزل المتهم، إضافة الى تعرض الطفل للتعذيب في فترات سابقة قبل وفاته. وبعد مواجهة الأب اعترف بارتكاب الجريمة.

وكشف الأب أنه سبق وضرب ابنه، البالغ من العمر 3 سنوات، إضافة الى أنه كسر قدمه بعد أن داس عليها بقوة قبل 3 أشهر. وأوضح أنه يوم الجريمة ركل ابنه بقدمه على رأسه، وهذا ما أدى إلى ارتطام رأس الضحية بالحائط وفقدانه الوعي.

والصادم هو أن المتهم برّر فعلته قائلاً إن ابنه كان يبكي لأن والدته أخذت أخويه للاستحمام، وأنه لم يستطع تحمل البكاء بعد عودته من العمل منزعجاً.