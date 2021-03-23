مراسلنا: وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والوفد المرافق له إلى باريس في أول زيارة خارجية منذ توليه المنصب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي للعاصمة الفرنسية باريس، في أول زيارة خارجية منذ توليه المنصب رسميا.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي أن "المنفي وصل، مساء الثلاثاء، والوفد المرافق له للعاصمة الفرنسية باريس بدعوة رسمية من قصر الإليزية".

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى الأطراف الأوروبية للضغط على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر برلين، والإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وكانت باريس قد أعلنت في وقت سابق، دعمها الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات العامة الوطنية 24 ديسمبر المقبل.

وشدّدت باريس على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان، على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة واحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف بين لجنة 5+5، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ تسميته من لجنة الحوار السياسي الليبي 5 فبراير/شباط الماضي، رئيسا للمجلس الرئاسي يسعى المنفي رفقة نائبيه في المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي لدعم المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام عبر الزيارات الداخلية للمناطق والمدن والالتقاء بالأطراف المختلفة، وتعهدوا بدعم لجنة 5+5 واتفاق وقف إطلاق النار.