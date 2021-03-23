تعيين جميع مرشحيه.. بايدن أول رئيس أمريكي يفعلها منذ 30 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن جو بايدن هو أول رئيس أمريكي خلال 30 عامًا يتم التصديق على جميع مرشحيه الأوائل للحكومة الأمريكية، دون رفض.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الإثنين، على المرشح النهائي، عمدة بوسطن مارتي والش، ليشغل منصب وزير العمل في إدارة بايدن.

وكان والش الآخر من بين رؤساء الوكالات الـ15 الذين حصلوا على تصديق مجلس الشيوخ. وكانت تلك هي المناصب الوزارية المضمنة في خط الخلافة الرئاسي.

وفي حين سحب بايدن مرشحة واحدة للحكومة، وهي نيرا تاندن، التي اختارها لرئاسة مكتب الموازنة، فإن الأشخاص الذين يعملون الآن على رأس الوكالات الرئيسية للإدارة هم أول اختياراته لتلك المناصب.

ولم يكن هذا هو الوضع منذ الرئيس رونالد ريجان، الذي كان آخر رئيس شهد التصديق على جميع مرشحينه للحكومة.

أما خليفته، الرئيس جورج بوش الأب، كان آخر من رفض مجلس الشيوخ مرشحا وزاريًا له. إذ هزم مرشحه لمنصب وزير الدفاع، جون تاور، بـ53 صوتًا مقابل 47 صوتًا، بعد الكشف عن تعاطيه الكحول وعلاقاته النسائية.

أما أولى اختيارات الرئيس بيل كلينتون لمنصب وزير العدل، زوي بيرد وكيمبا وود، تم سحب كلاهما من الترشحيات بعدما تبين أنهما وظفا عمالًا بدون وثائق للعمل في منازلهما لرعاية الأطفال.

وسحب الرئيس جورج بوش الابن مرشحته ليندا شافيز التي كان قد اختارها لتشغل منصب وزيرة العمل، عندما انكشف أنها قدمت المال والمأوى لمهاجر غير شرعي. وبالنسبة للرئيس باراك أوباما، فتم سحب ثلاثة من مرشحينه الأوائل للحكومة.

أما الرئيس دونالد ترامب، فتم سحب اسم أندرو بوزدر، الذي كان مرشحه لوزارة العمل، بعدما تبين أنه لم يحصل على الأصوات اللازمة بمجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه.