عون: لبنان حريص على تثبيت الاستقرار في المنطقة الجنوبية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكّد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء حرص بلاده على تثبيت الاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وأشار عون، خلال استقباله اليوم نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، إلى حرص لبنان على تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) .

ولفت إلى " ما خلفه تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية من أضرار في الثروة البيئية والمائية التي ظهرت بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطىء اللبنانية".

وتطرق اللقاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية ، إلى "استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي كانت موضع إدانة في مجلس الأمن".

وتناول البحث "ضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التطورات الراهنة وتحديد الأولوليات لإعادة النهوض بالبلاد".

وكانت "يونيفيل" أنشئت بموجب قرارين صادرين من مجلس الأمن الدولي في 19 آذار/مارس 1978 لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب تموز/يوليو 2006، قام مجلس الأمن بتعزيز "يونيفيل" وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.