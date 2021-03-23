شكرا لقرائتكم عقب تصويته.. نتنياهو: آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الثلاثاء عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الرابعة خلال أقل من عامين عن أمله في أن تكون جولة الاقتراع هذه "الأخيرة" .

وقال نتنياهو الذي وصل برفقة عقيلته سارة إلى إحدى مراكز الاقتراع بحي رحافيا في القدس: "آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة" وتضع حداً للمأزق السياسي.

نحو 6.5 ملايين إسرائيلي

يشار إلى أن نتنياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 من دون انقطاع يطمح إلى البقاء في المنصب على الرغم من فشله في تشكيل حكومة غالبية مستقرة ومواجهته 3 تهم تتعلق بالفساد.

يذكر أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح الثلاثاء في الانتخابات التشريعية المبكرة. ويحق لنحو 6.5 ملايين إسرائيلي التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

نتنياهو وسارة

3 نتائج محتملة

وتختلف مواجهة نتنياهو هذه المرة إذ إنها تأتي بعد قيادته جهوداً حثيثة للتطعيم ضد فيروس كورونا في حملة تلقيح حققت نجاحاً كبيراً وتعتبر الأسرع في العالم على مستوى الأفراد بعد تطعيم أكثر من نصف سكان إسرائيل الذين يزيد تعدادهم عن تسعة ملايين نسمة، بجرعة أولى ونحو 49% بالجرعة الثانية من لقاح فايزر/بايونتيك.

إلى ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو وحزب الليكود الذي يتزعمه سيحصلان على أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان، لكن سيبقى رئيس الوزراء بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لضمان الغالبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وعليه، فإن إسرائيل أمام 3 نتائج محتملة: إما ائتلاف جديد بقيادة نتنياهو أو حكومة منقسمة توحدها المعارضة، أو انتخابات مبكرة خامسة.