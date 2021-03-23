شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرى في تفجير مبنى حكومي جنوب الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

قتل أربعة أشخاص، وأصيب خمسة بجروح، في تفجير نادر من نوعه لمبنى حكومي في قرية بجنوب الصين، وفق ما ذكرت السلطات.

كما قتل في الانفجار الرجل الذي زرع العبوة الناسفة والبالغ 58 عاماً، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع الانفجار في قرية مينغجينغ التي يقطنها 3 آلاف نسمة وتخضع لمشروع تخطيط عمراني ومصادرة أراض.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على موقع جيميان الإخباري مكتباً مدمراً وجدراناً ملطخة بالدماء وجثتين ممددتين على الأرض.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المبنى المستهدف يضم لجنة القرية، وهي الهيئة المكلفة باتخاذ قرارات تتعلق بملكية العقارات.

وذكرت صحيفة كانتون اليومية أن السلطات المحلية خصصت العام الماضي 110 هكتارات لمطور عقارات في شنغهاي كان ينوي إعادة إنشاء قرية «قديمة» هناك لجذب السياح.

وأدى المشروع، الذي تبلغ قيمته 8 ملايين يوان (مليون يورو) إلى صدور أوامر لعدة عائلات بإخلاء المنطقة.

وبين عامي 2005 و 2015، تمت مصادرة أملاك ما بين مليون وخمسة ملايين مزارع سنوياً، دون أن يتم غالباً دفع تعويض، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة هونج كونج.

وقامت الدولة بتعديل قانون ملكية الأراضي العام الماضي، ما منح القضاة حرية النظر في دعاوى المصادرة التعسفية.

ويخضع القضاء الصيني لإرادة الحزب الشيوعي الذي غالباً ما يكون المسؤولون فيه هم أصحاب المشاريع العقارية الضخمة.