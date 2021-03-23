شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج واعدة لمزيج تجريبي من عقارين لمكافحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زوريخ - أ ف ب

كشفت مجموعة الأدوية السويسرية «روش» الثلاثاء عن نتائج تجارب سريرية واعدة لمزيج تجريبي من العلاج يجمع بين عقاري «كاسيريفيماب» وإنديفيماب «بالتعاون مع المختبر الأمريكي«ريجينيرن» للمرضى الذين يعالجون في منازلهم.

وقالت المجموعة السويسرية في بيان، إن البيانات الواردة في دراسة للمرحلة الثالثة من التجارب، أظهرت انخفاضاً بنسبة 70 % في حالات الاستشفاء أو الوفيات بين المرضى الذين أصيبوا بالوباء ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.

وأوضحت«روش» أن البيانات أظهرت أيضاً انخفاضاً في مدة الأعراض بمقدار أربعة أيام، من 14 يوماً إلى 10 أيام.

وتابع المختبر السويسري في البيان أن هذا العلاج التجريبي هو المزيج الوحيد من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي تحتفظ بفعاليتها ضد النسخ المتحورة من الفيروس.

وسيتم إرسال نتائج هذا الاختبار التجريبي إلى السلطات الصحية وتقديمها للمراجعة من قبل الخبراء الطبيين في أقرب وقت ممكن.

وأقامت مجموعة«روش»ومختبر«ريجينيرن» في آب/أغسطس شراكة لتطوير هذا العلاج المزدوج وتصنيعه وتوزيعه.