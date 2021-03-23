شكرا لقرائتكم خبر عن آلية كوفاكس تخصص 5% من لقاحات «كورونا» للطوارئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» الثلاثاء، إن آلية «كوفاكس» المخصصة لضمان التوزيع العادل للقاحات ستخصص خمسة في المئة من جرعات لقاحات فيروس كورونا التي تشتريها ك «احتياطي» للاستخدام في أوضاع إنسانية، أو في حالات التفشي الشديد للفيروس، وأضاف أن الكمية تصل إلى 100 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية 2021.

وتهدف آلية «كوفاكس» المدعومة من منظمة الصحة العالمية وتحالف "جافي"، إلى توفير اللقاحات للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وحتى الآن تم تسليم 31 مليون جرعة إلى 57 دولة.

وذكر التحالف أن احتياطي اللقاحات سيستخدم في مناطق توجد فيها «فجوات لا يمكن تجنبها» مثل مناطق النزاع والمناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة ويتعذر وصول الحكومات إليها، وأضاف أن الجرعات الاحتياطية قد تستخدم أيضاً في «حالات الطوارئ» لمكافحة تفش شديد لمرض كوفيد-19، حيث لا يكون الإطار الزمني المعتاد لتوزيع اللقاحات، كافياً ، لكن هذه الجرعات لن تكون متاحة إلا بعد تلقي جميع المشاركين في آلية "كوفاكسط الجرعة الأولى.