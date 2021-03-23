شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض 5 آلاف جنيه غرامة السفر للخارج «دون سبب وجيه» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أعلنت بريطانيا أنها ستفرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني (6900 دولار) على مواطنيها الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو/حزيران، وذلك في تشديد للقيود الحدودية بالبلاد، فيما لا يزال قضاء العطلات في الخارج محظوراً في بريطانيا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لقناة سكاي نيوز، إن «أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج، هو 17 مايو/أيار».

وأضاف أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول مسألة السماح للناس بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة، كالعمل أو التعليم، ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم 12 إبريل/نيسان.

لكن التحذيرات الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون، يوم الاثنين، بشأن موجة ثالثة من فيروس «كورونا» في أوروبا، تضع ذروة موسم العطلات في مهب الريح.