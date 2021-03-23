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بريطانيا تفرض 5 آلاف جنيه غرامة السفر للخارج «دون سبب وجيه»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أعلنت بريطانيا أنها ستفرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني (6900 دولار) على مواطنيها الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو/حزيران، وذلك في تشديد للقيود الحدودية بالبلاد، فيما لا يزال قضاء العطلات في الخارج محظوراً في بريطانيا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لقناة سكاي نيوز، إن «أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج، هو 17 مايو/أيار».

وأضاف أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول مسألة السماح للناس بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة، كالعمل أو التعليم، ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم 12 إبريل/نيسان.

لكن التحذيرات الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون، يوم الاثنين، بشأن موجة ثالثة من فيروس «» في أوروبا، تضع ذروة موسم العطلات في مهب الريح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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