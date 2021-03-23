شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة» تؤكد التزامها بدعم الاستقرار والتنمية في الصومال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة بمواصلة جهودها لدعم كل ما يعزز من الأمن والاستقرار في الصومال، ويمكنه من مكافحة تهديد حركة الشباب الإرهابية، ويساعده على تنفيذ أولوياته في مجال الإصلاح الاقتصادي وبرامجه التنموية، بما في ذلك ما يخص معالجة ديون الصومال العربية والخارجية.

ودعا أبو الغيط، خلال لقائه الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالصومال، محمد عبد الرزاق محمود، الذي يزور القاهرة، إلى مواصلة الحوار البناء بين مختلف الأطراف الصومالية بشكل يعزز من الوحدة الوطنية في البلاد، ويفضي إلى توافق وطني عريض لإجراء الانتخابات المؤجلة في أقرب فرصة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء تناول مجمل التطورات على الساحة الصومالية والجهود، التي تبذلها الحكومة الفيدرالية في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد إلى جانب بحث الدور الذي تقوم به الجامعة دعماً لمؤسسات الدولة الصومالية لتمكينها من تجاوز التحديات الراهنة.