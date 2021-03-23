شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وباكستان تبحثان التعاون في مجال الصناعات العسكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

بحثت مصر وباكستان تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية، خلال اللقاء الذي تم في القاهرة، الثلاثاء، بين وزير الدولة للإنتاج الحربى المصري محمد أحمد مرسي، ورئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية الفريق أول علي أمير أوان، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، بحضور ساجد بلال، السفير الباكستاني بالقاهرة، ومحمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي، ومثيلتها من الشركات الباكستانية، لتحقيق الشراكة الاستراتيجية، التي تعود بالنفع على كافة الأطراف.

كما تمت مناقشة التعاون المقترح بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي»، ومجموعة الصناعات العسكرية الباكستانية للتصنيع المشترك، ونقل تكنولوجيا تصنيع الألغام المضادة للدبابات، المفرقعات الصناعية بأنواعها، العبوات الابتدائية لبمب الهاون، وغيرها من المجالات الأخرى، حيث تم التأكيد على سياسة وزارة الإنتاج الحربى وهي الانفتاح من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.

وأكد مرسي، خلال اللقاء، العلاقات التاريخية الثابتة، التي تجمع بين مصر وباكستان، والتطلع لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين في الموضوعات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.

وقدم رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية عرضاً عن الهيئة، حيث أشار إلى أنها مملوكة للدولة، وتنتج مجموعة واسعة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية.

وأكد أن اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة في مجال التصنيع العسكري.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة بالشركات، وتحديد أوجه للتعاون علي أرض الواقع كما قدم الوزير مرسي الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة بمعرض الدفاع الدولي القادم «ايدكس 2021»، والذي سوف يعقد بنهاية هذا العام في مصر.