شكرا لقرائتكم خبر عن «خورفكان للمعاقين» يثمن إنجازات أبطاله ويبحث استعداداته المستقبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

أشاد خورفكان للمعاقين بالنتائج الجيدة والمشرفة التي حققها لاعبو ولاعبات النادي في بطولتي فزاع الدولية لقوى أصحاب الهمم (الجائزة الكبرى)، وبطولة فزاع الدولية السابعة للقوس والسهم اللتين استضافهما نادي دبي لأصحاب الهمم خلال الشهر الماضي، كما ثمن النادي جهود الأجهزة الإدارية والفنية، وأكد ضرورة تقديم الدعم والرعاية اللازمين للاعبين المرشحين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقررة في طوكيو 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الإدارة الاثنين برئاسة الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس النادي، وبحضور لؤي سعيد علاي نائب الرئيس ورئيس اللجنة الإعلامية، وأحمد حسن القاضي أمين السر العام، وخليل محمد المنصوري المدير المالي، وعبدالله علي النقبي رئيس اللجنة الرياضية والفنية، وعلي أحمد النقبي رئيس لجنة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والمجتمعي، وعائشة أحمد الحمودي رئيس لجنة التميز والثقافة؛ حيث ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تصب في تطوير العمل بالنادي.

كما اطلع مجلس الإدارة على الاستعدادات للمشاركة في البطولات المحلية المقبلة، مشدداً على الالتزام بتعليمات الأجهزة الفنية والتنافس بروح رياضية تعكس التنافسية المتميزة لكافة فرق النادي، كما تم عرض التقرير المالي حتى تاريخ انعقاد الاجتماع، وفي ذات السياق أشاد المجلس بالدور الفعال للجنة الثقافية والبرامج المنفذة والتي تعتزم تنفيذها اللجنة والتزامها التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم العديد من البرامج عبر تطبيقات الاتصال المرئي التي لاقت قبولاً من كافة المستهدفين، كما أثنى مجلس الإدارة على مبادرة الإعاقة مسؤولية الجميع التي أقامها النادي عن بعد بحضور شخصيات عامة بارزة تهدف إلى تحقيق الانتشار المجتمعي للنادي ونشر معلومات عن تأسيس ونشأة النادي ومراحل تطوره وكذلك الخدمات التي تقدم للمنتسبين ودور اللجنة الثقافية ولجنة الفتيات في النادي.

وأكد الدكتور عبدالرزاق بني رشيد حرص إدارة النادي على توفير كافة المتطلبات ومعينات النجاح لمنتسبي النادي في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، والتي أثمرت عن سير العمل بشكل منتظم وتحقيق الأهداف لكل مرحلة، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم اللامحدود من قبل مجلس الشارقة الرياضي ومبادراتهم السباقة للرياضة والشباب وبالأخص ذوي الإعاقة.

وأكد لؤي علاي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن لجان النادي تبذل جهودها في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية عبر التعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، كما يعمل النادي على تذليل كافة العقبات أمام أبطال ذوي الإعاقة من أجل تشريف الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.