شكرا لقرائتكم خبر عن مبارزة الإمارات تشارك في بطولة العالم بالقاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوجه الأحد المقبل بعثة منتخب الإمارات لشباب وناشئي المبارزة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي رفقة المنتخب المصري، لوضع اللمسات الأخيرة على الجاهزية الفنية والبدنية من أجل المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 إلى 12 إبريل المقبل.

وأكد بيان صادر اليوم عن اتحاد المبارزة أن المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة سيترأس البعثة إلى القاهرة، والتي ستضم معه المدربين أسامة عادل وأحمد موسى، والإداريين خليفة الزرعوني، وشيخة الشامسي و19 لاعباً ولاعبة هم نورة البريكي وشهد خرام زينب موسى وفاطمة الكعبي وأصيلة الزعابي وشيخة الزعابي وزينب الحوسني وعائشة عبيد وفجر المرزوقي وخالد بالسلاح وعمر بالسلاح ومايد محمد وسيف أحمد ومحمد الصايغ وشهاب الجعبي وعبد الله أهلي وخليفة الكعبي وأحمد الحمادى وخالد مبارك.

وعن استعدادت الإمارات للمشاركة في هذه البطولة القوية، أكدت د. هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة اعتمد في وقت سابق خطة إعادة النشاط ليكون اتحاد الإمارات للمبارزة من أوائل الاتحادات الرياضية بالدولة التي يعود لها النشاط الدولي بعد فترة توقف قاربت العام وذلك بعد عودة النشاط المحلي للاتحاد والذي تحقق مطلع العام الجاري من خلال إقامة بطولة الاتحاد للمبارزة بالشارقة خلال شهر يناير الماضي، وعلى جانب التدريبات اليومية اعتمد الاتحاد برنامج التدريبات اليومية لمنتخبنا الوطني خلال الفترات الماضية لتتوج عودة نشاط المبارزة بالمشاركة في البطولة الأقوى والأكثر أهمية عالمياً وهي بطولة العالم للشباب والناشئين التي تنظمها جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الشهر المقبل والتي من المتوقع مشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة من أبطال اللعبة يمثلون أكثر من 55 دولة لتكون المبارزة الإماراتية دائماً حاضرة في كافة المحافل الدولية للعبة.