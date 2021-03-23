شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «تحقيق أمنية» و«ميديكلينيك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» مُذكّرة تفاهم مع «ميديكلينيك» الشرق الأوسط، بهدف تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض مستعصية.

تنصّ المُذكّرة التي وقعها هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط على تعاون مستشفيات ميديكلينيك، مع المؤسسة في تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة بناءً على القائمة التي تُقدّمها المؤسسة. وسيتم تعريف الموظفين بخيارات التطوع مع المؤسسة خلال أوقات فراغهم. كما ستقوم ميديكلينك بدعم مؤسسة «تحقيق أمنية» وزيادة الوعي حول أعمالها الإنسانية النبيلة من خلال الأنشطة المُناسبة في إطار مسؤوليتها المجتمعية،

وهاني الزبيدي: يسهم التعاون في دعم استراتيجية المؤسسة وتسهيل أعمالنا الإنسانية النبيلة الهادفة للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وإسعاد قلوبهم عبر تحقيق أمنياتهم.