شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون لترميم التراث السينمائي المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

شهدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في مصر، و د.إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك والوزارة، بهدف أرشفة وترميم وصون التراث السينمائي لشركة «بهنا فيلم»، التي آلت إليه.

وأكدت القباج أن البروتوكول يستهدف الحفاظ على التراث السينمائي المصري، في ضوء أحكام الدستور، التي ألزمت الدولة المصرية بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، بروافدها الحضارية المتنوعة، وتراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته، إلى جانب الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، لما يمثله كل ذلك من ثروة قومية وإنسانية.

وأعربت عبد الدايم عن سعادتها بتوقيع البروتوكول؛ «لأنه يساعد في صون الهوية المصرية، ومن بينها الإرث السينمائي والفني، ويأتي تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية لحل وتسوية الموضوعات العالقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد بما يخدم تحقيق مستهدفات الوطن».

وأكدت أن «توقيع البروتوكول يعد إنجازاً غير مسبوق بعد التنسيق بشأنه طوال سنوات عديدة كللت بالنجاح لصالح الحفاظ على الإرث السينمائي المصري، الذي قد يمثل إضافة ثرية لتراث مصر، وإمكانية استغلاله على كافة الصعد كافة، باعتبار هذه الأفلام جزءاً أصيلاً من مفرداته».

وأضافت أن وزارة الثقافة لا تدخر جهداً في التعاون والتنسيق مع كل المؤسسات، من خلال الاستفادة بالخبرات التي تملكها في مجالات الترميم، والأرشفة، والتوثيق، فهي تمتلك معامل مجهزة بأحدث التقنيات، وهو ما يتوقع أن يؤتي ثماره لإحداث حالة مبهجة بترويج هذا الإرث الفني السينمائي، الذي لم يظهر إلى النور، ولم يحظ بالانتشار الملائم لأهميته وقيمته الفنية.

وأكدت أن لجاناً تضم متخصصين في مجال صون التراث بكل تنويعاته ستشكل لفحص المقتنيات، والوقوف على طبيعتها وحالتها الفنية، وتحديد المطلوب إزاءها، سواء بالترميم أو التوثيق أو الأرشفة وغيرها، بالشكل الذي يخدم عملية صونها كإرث سينمائي عريق، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق الملكية والملكية الفكرية.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي: إن البنك وباقي الورثة الشركاء في هذه التركة، وافقوا على فتح مقرات شركة «منتخبات بهنا فيلم»، لمعاينة محتوياتها من مقتنيات سينمائية تراثية، وأرشيف سينمائي ضخم، وعروض لأفلام نادرة، بمعرفة لجنة من المتخصصين من وزارة الثقافة، لحصرها وأرشفتها، تمهيداً لتسليم تلك المحتويات لوزارة الثقافة، على سبيل الوديعة لصونها والحفاظ عليها، مع منحها الحق في استخدامها في أوجه نشر الثقافة والفنون، واتخاذ إجراءات توثيقها وصيانتها وترميمها.