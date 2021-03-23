شكرا لقرائتكم خبر عن ديل بوترو يخضع لجراحة ولم يفقد الأمل في المشاركة بالأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قال الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، بطل أمريكا المفتوحة للتنس السابق، إنه سيخضع لجراحة جديدة في الركبة هذا الأسبوع، معبراً عن أمله في التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وقال المصنف الثالث على العالم سابقاً، والذي لم يتعاف تماماً من سلسلة إصابات في الركبة، على «إنستجرام»، إنه في شيكاغو حالياً، وسيخضع لجراحة في الركبة، الثلاثاء.

وأضاف: «جربت العلاج بطرق مختلفة، لكن الألم لا يزال موجوداً. يعلم الطبيب مدى رغبتي في اللعب مجدداً والمشاركة في الأولمبياد، لذا قررنا الخضوع لجراحة في أسرع وقت ممكن».

وتنطلق منافسات فردي الرجال للتنس في أولمبياد طوكيو في 24 يوليو/ تموز، وخضع ديل بوترو، الذي فاز بميدالية برونزية في أولمبياد لندن 2012، وميدالية فضية في ألعاب ريو 2016، لثلاث عمليات جراحية منذ إصابته في بطولة شنغهاي للأساتذة في 2018، وكانت آخر جراحة خضع لها في أغسطس/ آب 2020.

كما كانت آخر بطولة شارك فيها ديل بوترو (32 عاماً) في منتصف 2019، وقال ديل بوترو إن الأمور كانت صعبة منذ وفاة والده في يناير/ كانون الثاني، وإنه شعر بضغط للعودة إلى الملعب، وتابع: «أشعر بالقوة. استيقظت يوماً واتصلت بالطبيب. كنت أعرف أنني يجب أن أحاول مرة أخرى. أتمنى التغلب على هذا الوضع المؤلم. لن أتوقف عن المحاولة».