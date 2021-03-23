شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل اتحاد الصناعات للنواب: يجب مراعاة اقتصاديات التصدير والمناطق المتخصصة هامة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب معتز محمود، ملف مشاكل الصناعة بمصر، للوقوف على أبرز المعوقات والتحديات، وذلك بحضور عدد من المستثمرين وأعضاء الغرف الصناعية وممثلي الحكومة.

من جانبه، أكد طارق توفيق، ممثل اتحاد الصناعات بالاجتماع، أهمية أن يكون هناك مراعاة لاقتصاديات التصدير، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية المناطق الصناعية التخصصية، وأن يرتبط كل منها بالصناعات المكملة لها.

ولفت توفيق إلى أهمية التحرك الآن لجذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر وخاصة صناعة السيارات، مع ضرورة الاهتمام بالصناعات التصديرية.

بدوره، قال النائب جمال عطا، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب المبادرة بحلول عاجلة والتقدم بمبادرات وعدم الاكتفاء بطرح المشكلات، مضيفا: "أنا كنائب لو مقدرتش أخدم بلدى خلال سنة وأقدم حلول هاقدم استقالتى".

وأكد النائب معتز محمود ردا على النائب جمال عطا مؤكدا أن الغرض من الاجتماع الاستماع للمستثرين والمشاكل التي تواجههم، لأنه لابد من تشخيص المرض أولا قبل علاجه، مشيرا إلى أن هناك مشكلات منذ عشرة سنوات دون حلول ولكن الآن هناك رؤية سياسية جديدة لتطوير الصناعة واردة سياسية لازالت كافة المعوقات.