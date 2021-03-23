شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": رفع كفاءة الطرق بدمياط يساهم فى زيادة الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية المصغرة المشكلة للوقوف على منظومة الطرق بمحافظة دمياط، أن اللجنة ستبدأ عملها يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على ترتيب الأولويات وفقا لاحتياجات المواطنين، وما يساهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لتيسير حركة المرور، وزيادة الاستثمارات، خاصة رفع كفاءة الطرق المؤدية من وإلى الميناء، والتى يقع على عاتقها جزء كبير من تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وزيادة الاستثمارات الداخلية.

وأكد قرقر، على هامش الزيارة التى يقوم بها الوفد البرلماني لمحافظة دمياط اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن اللجنة المصغرة ستكون بعضوية نواب المحافظة، وهيئة مكتب لجنة النقل، ومن يرغب الانضمام من الأعضاء، وذلك تمهيدا للوقوف على متابعة ملف ومنظومة الطرق بالمحافظة، من خلال استعراض نواب المحافظة، ومن ثم يتم ترتيب الأولويات بشأن الطرق التي يجب البدء فى تحسينها ورفع كفائتها على الفور، لما تمثله من أهمية قصوى سواء للمواطن فى المقام الأول أو لزيادة الاستثمارات المحلية، وذلك من خلال البحث عن طرق بديلة، أو رفع كفاءة الطرق الحالية، بالإضافة لتحسين حالة بعض الطرق، وذلك من خلال التنسيق بين الهيئات والمؤسسات المعنية والمختصة لوضع توصيات ملزمة على أرض الواقع.

ويضم الوفد البرلمانى الذى يزور دمياط كلا من النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة، والنائب خالد عبد المولى، النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال، النائب نادر الخبيرى، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب مصطفى محمود مصطفى.