شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تستدعى 3 وزراء للتصدى لمعوقات التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب معتز محمود إلى اتخاذ قرار باستدعاء وزراء المالية، والصناعة، والإسكان لمناقشة عدد من القضايا التى من شأنها تذليل العقبات أمام الصناعة وتشجيعها.

وقال معتز محمود خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء اتحاد الصناعات والمستثمرين وممثلي وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، إن استدعاء وزيرة التجارة والصناعة بهدف مناقشة تفعيل عدد من التشريعات المهمة التى لم تنفذ، فضلا عن الوقوف على سبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 2018 الخاص بهيئة التنمية الصناعية.

وأضاف معتز، أنه سيتم مناقشة وزير الإسكان فى قضية ولاية الأراضى الصناعية، والوقوف علي سبب عدم تطبيق النص القانوني الوارد بالفقرة (ب) من المادة الثانية بالقانون 83 لسنة 2016، والتي تقضي بأن تتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".

وتابع رئيس لجنة الصناعة، أن الاجتماع الثالث سيكون مع وزير المالية حول بعض المشكلات التي طرحها المستثمرين، وفي مقدمتها شكوي مستوردين قطع غيار ومستلزمات الإنتاج من تأخر دخول المستلزمات والبضائع بسبب قرار 43 الخاص بالجمارك، مع المطالبة بتطبيق القائمة البيضاء، وحل مشاكل الجمارك.

ونوه معتز إلى أنه تقرر تأجيل عرض قانون الصناعة الموحد لمرحلة تالية بعد الانتهاء من التصدى لكافة المشاكل التى تواجه عدم تطبيق التشريعات القائمة بالقطاع الصناع الصناعى، خاصة وأن المشاكل تحتاج إلى حلول عاجلة.