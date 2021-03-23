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السعودية والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العلاقات والشراكات التقنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الثلاثاء، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبُنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي.

وأفادت وكالة الأنباء "واس" بأن الطرفين ناقشا فرص التعاون وتعزيز الأنشطة وتبادل الخبرات وإقامة شراكات تقنية مثمرة بين كبرى الشركات التقنية الأمريكية ونظيراتها في السعودية، والارتقاء بالتعاون بينهما إلى مستويات جديدة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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