وزيرة البيئة: توفيق أوضاع مصانع بورسعيد بقروض ميسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، إنه سيجري مساعدة مصانع بورسعيد المتعثرة لتوفيق أوضاعها البيئية، من خلال مشروع "التحكم في التلوث الصناعي" للحصول على قرض لتوفيق أوضاعها.

وأشارت خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد، لمناقشة تطبيق منظومة تدوير المخلفات الصلبة التي تنطلق في الأول من يوليو المقبل ضمن 4 محافظات أولوية أولى وهي "بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة والاسكندرية"، إلى أن 20% من المساعدة المالية ستكون بمثابة منحة لمساعدة المصانع والـ80% المتبقية من المساعدة المالية ستكون في صورة قرض مُيسر.

وأكدت أن وزارة البيئة لديها 3 مشروعات دولية بيئية، الأول قرض ممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لإدارة تلوث هواء القاهرة، والثاني خاص بنظام البنوك التموينية والقطاع المصرفي في مصر ليكون قادر على استيعاب تمويل مشروعات تغير المناخ، والثالث تطوير المحميات الإيطالية.