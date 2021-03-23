برلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن حريق العامرية للبترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب الي رئيس مجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة وأسباب حريق شركة العامرية للبترول في الإسكندرية وهي إحدى شركات تكرير البترول في مجمع الشركات بمنطقة "مرغم"، حيث أسفر الحريق عن إصابة 7 من العاملين بالشركة منهم حالة توفيت نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.

وأشار البرلماني، إلى أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة، وهنا العديد من القرائن تشير إلى وجود شبه فساد إداري وإهمال في أعمال الصيانة الخاصة بوحدة التقطير وعدم تقدير حجم المخاطر الناتج عن هذا الإهمال وتعرض حياة العاملين في الشركة للخطر.

وأوضح "عصام"، أن ما حدث في العامرية للبترول يعطى جرس إنذار للمجلس بأهمية التحرك في هذا الملف والوقوف على معايير السلامة والأمان في جميع الشركات المماثلة والتي تعد من أهم وأعرق الشركات في هذه المنطقة وهذا التخصص حفاظاً على حياة العاملين والمال العام المصري، بالإضافة إلى الوقوف على حقيقة دور شركة "بترو سيف" وهى إحدى شركات قطاع البترول المعنية بضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة في الأداء في مجالات الصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة وهل لها تأثير إيجابي في هذا التخصص أم أن الأمر يتطلب مزيد من الشركات وآليات أخرى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة.