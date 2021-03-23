محافظ القاهرة: تنظيم برامج لتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال جهاز تشغيل الخريجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة لتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء، إن جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ينظم عدة برامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدء في مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصاديًا.

وأوضح أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس السيسي من خلال العمل على التدريب على إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، وفقًا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد الأسرة على الإنفاق على أبنائهم.

وأضاف، أن هذه الدورات التي تستمر الواحدة منها لمدة شهر تساعد على دمج المرأة في المجتمع من خلال مساهمتها في سوق العمل، حيث تقوم المتدربات بعمل إنتاج حقيقي ويتم إلحاقهن بالمعارض التي يقوم بها الجهاز لعرض منتجاتهن ومساعدتهن في تسويقها، كما أنه يتم منحهن شهادات في نهاية التدريب.

وأوضح أن الجهاز يقوم بتنفيذ دورات مجانية دون أي رسوم لتدريب السيدات على عدة حرف من بينها الحياكة وتطريز المفروشات والنجارة والدهانات في مراكز التدريب المهني التابعة لجهاز تشغيل الشباب بحي السلام ومنشية ناصر، مشيرًا إلى أن الراغبات في تلقي التدريب يمكنهن التوجه لجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الإداري بجراج الأوبرا.