رئيس الوزراء المصري ونظيره الأردني يتفقان على مضاعفة التبادل التجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود تنسيق كامل ومتواصل بين مصر والأردن حيال جميع القضايا وبخاصة في ظل جائحة كورونا.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مع بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، إن اجتماعات اليوم من أهم اللجان الدورية التي تعقد بين مصر والأردن، لافتا إلى حرص مصر على تفعيل كل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر والأردن.

وأضاف أن الوضع في بلدينا فيما يتعلق بكورونا أفضل بالمقارنة في العديد من الدول الأخرى، مشددا على ضرورة أن ندرك حجم التحدي الذي يواجهنا فيما يتعلق بأزمة كورونا.

وأشار إلى أن اللقاء، ناقش العديد من ملفات التعاون الثنائي، وحريصون على زيادة التبادل التجاري، ونعمل على مضاعفة التبادل التجاري في إطار التعاون الثلاثي مع العراق.

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن الملك عبد الله أكد أن أمن مصر القومي من أمن الأردن، مؤكدا دعم الأردن الكامل لمصر في قضية سد النهضة.

من جانبه، قال بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، إن العلاقات المصرية الأردنية علاقة استثنائية ونموذجية على مستوى البلدين و القيادتين والمسئولين من البلدين.

وأكد الخصاونة في كلمته، أن الأمن القومي المصري، هو جزء من الأمن القومي الأردني، ونساند مصر في قضية سد النهضة، وندعم عدم المساس بحقها في مياه النيل.

وتابع: لدينا مواقف متطابقة فيما يخص القضية الفلسطينية بما يؤدي للحل العادل والشامل للقضية والحل الوحيد هو حل الدولتين والذي بمقتضاه دولتان، بأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على التراب الفلسطيني على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية ذات سيادة كاملة.

وأشار الخصاونة، إلى عقد قمة قريبا للآلية الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، موجها الشكر إلى الأشقاء في مصر على الاستجابة لبعض احتياجات الأردن الدوائية، مؤكدا أن الأردن تسير مع مصر على الدوام في ركب واحد.