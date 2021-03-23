أثيوبيا: طلب السودان بشأن مفاوضات سد النهضة “غير مجدٍ”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن الطلب المقدم من السودان بشأن توسيع الوساطة في مفاوضات سد النهضة، بأنه غير مجدٍ.

وقال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بالمحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة، وفقا لما أوردته إذاعة فانا الإثيوبية.

وأشار إلى أن إثيوبيا تحترم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي تم تعليقها مؤقتًا بسبب انتقال سلطة الرئاسة في الاتحاد الأفريقي.

وقال إن الكونغو الديمقراطية، التي تسلمت رئاسة الاتحاد الأفريقي من جنوب أفريقيا، أجرت مناقشات بشكل مستقل مع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر مفتي أيضا، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية بموقع “فيسبوك”، أن “بلاده تؤمن بأن الحوار الذي يقوده الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة سيبدأ قريبًا تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وتابع: “لا تزال إثيوبيا واثقة من أن المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة هي عملية مستمرة ستوفر حلولًا مربحة للطرفين المتفاوضين”.

وأضاف “إثيوبيا لم تتلقَ رسميًا اقتراح مصر والسودان الوساطة الرباعية بملف سد النهضة”، لافتا إلى أنه يجب الانتهاء من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي قبل اتباع أي خيار آخر لحل القضايا العالقة بين الأطراف الثلاثية بشأن سد النهضة.

وقال: في حالة وجود أي خيار آخر يعتبر ضروريًا، يتم التعامل مع القضية من خلال الأحكام ذات الصلة من إعلان المبادئ الثلاثي بشأن سد النهضة.