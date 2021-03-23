نائب يطالب بفتح تحقيق بشأن التلكؤ وغياب دعم المدارس خلال الامتحانات

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، ان "وزارة التربية تتحمل مهازل ما يحدث لأبنائنا في القاعات الامتحانية"، مبينا ان "تلك القاعات تفتقر الى ابسط ما يستحقه الطالب من رعاية، فلا رحلات رسمية ولا ماء للشرب او اي خدمة تساعده على الاستمرار في اداء امتحاناته بشكل صحيح".واضاف العكيلي، اننا "نثني على ادارات بعض المدارس التي عالجت بعض تلك المشاكل في حرص واضح على أبنائنا اضافة الى الحرص على شرف المهنة، من خلال شراء او ايجار كراسي ومناضد بلاستك لجلوس الطلاب بدل جلوسهم على الأرض".

وطالب العكيلي رئيس لجنة التربية النيابية، "بفتح تحقيق فوري بشأن موضوع التلكؤ وعدم وجود الدعم للمدارس وتغطية النقص الكبير فيها، واحالة الجهات المقصرة للتحقيق وبالسرعة الممكنة".

