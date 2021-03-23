شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام: "المتحدة للخدمات الإعلامية" تقدم نموذجا رائدا فى التصدى للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، أنه لا يمكن إنكار دور الإعلام الوطنى فى لعب مهمة كبرى وحيوية فى الدفاع عن الوطن ومساندة الدولة أمام محاولات أبواق الشر لنشر الفتن وفضح الأكاذيب والشائعات التى يقومون على بثها من أجل نشر دعاوى الفوضى وضرب الاستقرار.

ولفتت عميد كلية الإعلام الأسبق إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضربت نموذجا رائدا فى التصدى لحرب الشائعات وإبطال مفعول الحملات الشرشة التى تديرها قنوات الشر لتزييف الوعى وضرب الحقائق، كما أنها عملت على عدة مستويات لتنوير العقول، ودحض افتراءات جماعات الفتنة.

وأوضحت أنها قامت على المستوى الإعلامى بالتغطية المتكاملة للأحداث والرد الفورى بما يثار من شائعات بصور وفيديوهات موثقة تفند وترصد حقيقة ما يتردد من أكاذيب، بجانب التوعية بما يمكن القيام به من فبركة للأحداث وظهر ذلك جليا فى خدعة مظاهرات نزلة السمان التى قامت بها الشركة المتحدة وغيرها، فقد استخدمت كافة أدواتها بذكاء ومهنية بما يسهم فى تكوين وعى لدى المواطن يتصدى لمساعى نشر الفتنة.

وشددت عميد كلية الإعلام الأسبق، أن "المتحدة" كان لها دورا كبيرا على مستوى الإنتاج الفنى والذى أحدث تأثير مباشر على الشباب والأطفال فى تعزيز الوعى والانتماء الوطنى، وتتخذ نهجا فى ذلك ومستمرة فيه، كما أن الجهد الذى يؤخذ فى ذلك يستحق كل التحية والتقدير، خاصة مع التفاعل المصرى والعربى للمشاهدة وظهر ذلك فى الحرص على المتابعة وارتفاع نسب المشاهدة لها، هذا بجانب إنتاج مجموعة من الأفلام الوثاقية لكشف الأكاذيب التى تذاع بردود علمية تعتمد على حجج وأسانيد واضحة، وهو ما يعد له أهمية فى التصدى للمحاولات الخبيثة بالتأثير على عقول المصريين وفقد الثقة فى وطنهم وإحداث الوقيعة بين المواطن ومؤسسات الدولة.