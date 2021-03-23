شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل اتحاد الصناعات يدعو لتوسيع القائمة البيضاء وتفعيل الإفراج المسبق لتشجيع الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق توفيق، ممثل اتحاد الصناعات، أهمية وجود سياسة مستقبلية للصناعة فى مصر، مع تذليل كافة العقبات أمام الصناعة، ومنها التجارة عبر الحدود، مع توسيع القائمة البيضاء، لما لهم من تأثير مباشر على تشجيع الصناعة والاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة اقتراحات الأعضاء بشأن وضع تصور لقانون الصناعة الموحد فى ضوء بيان وزيرة الصناعة وبحضور اتحاد الصناعات المصرية وممثلى الوزارة.

ونوه توفيق، إلى أهمية تفعيل الإفراج المسبق بحق البضائع المستوردة لانعكاسة الحقيقى علي الصناعة، قائلاً: "البضاعة فى أوروبا بتفرج عنها فى ساعتين".

ونوه طارق توفيق، إلى أن التشريعات المصرية في القطاع الصناعي جيدة لكن العائق في التنفيد من جانب الإدارة المختصة.