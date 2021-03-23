شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": محور 30 يونيو يساهم فى ربط الموانئ وخلق فرص تنموية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى مشكل من أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، محور 30 يونيو، اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية التى يقوم بها الوفد للوقوف على المشروعات التى تشهدها الدولة فى قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، ونتائج هذه المشروعات على الاستثمار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

شارك فى الزيارة كلا من، النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة، والنائب خالد عبد المولي، النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال، النائب نادر الخبيرى، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب مصطفي محمود مصطفي.

وفى هذا الإطار، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، وعضو الوفد البرلمانى، إن محور 30 يونيو، هو المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس، وهو واحد من أحد المشروعات الضخمة ضمن خطة الطرق لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف ربط مدن القناة بالدلتا من جهة وبطريق الجلالة والصعيد من جهة أخرى.

وأضاف قرقر، أن المحور يساهم فى تنفيذ المخططات المستقبلية لروافد المنصورة والمطرية والجمالية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها.

وتابع: "المشروع يعمل على رفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق ماديًا واقتصاديًا، وخلق فرص تنموية جديدة تسهم فى زيادة الدخل القومى المصرى، وتوفير فرص العمل، والإسراع فى زيادة معدلات التنمية، وتطوير وربط موانئ مصر ببعضها، حيث يبدأ المحور من جنوب بورسعيد مارًا بالطريق الدولى الساحلى (بورسعيد - دمياط)، ويمتد جنوبًا حتى علامة الكيلو 94 طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي ، ويتكامل مع باقى أجزاء المحور الممتدة حتى طريق الجلالة".