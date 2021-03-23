شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب بحملة إعلامية للتوعية بترشيد استخدام المياه والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، بإعداد وتحديد مادة إعلامية ثابتة ودائمة لتوعية وإرشاد المواطنين، فيما يتعلق بالقمامة، وترشيد استخدام المياه والكهرباء.



السجيني يطالب وسائل الاعلام بحملات لترشيد استهلاك المياه ووقف تلويث الترع بالقامة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبد الحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.السجيني يطالب وسائل الاعلام بحملات لترشيد استهلاك المياه ووقف تلويث الترع بالقامة

وطالب النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحملة إعلامية بهدف ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وقال: "لابد من رفع مستوى الوعي لدي المواطنين، وأطالب الإعلام بكافة وسائله بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية".

وتابع السجيني: "لماذا لا يقوم ماسبيرو بهذه الحملة بين الفواصل مثلا بهدف رفع الوعي لدي المواطنين"، كما طالب السجيني برفع الوعي بعدم تلويث الترع التي يتم تبطينها بعدم إلقاء القمامة فيها.