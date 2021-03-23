شاهد.. كيف يغرر الحوثي باليمنيين ليزج بهم في جبهات القتال

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التغرير بالضعفاء والعامة والبسطاء سياسة يعتمد عليها المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لنشر الفوضى والإرهاب في اليمن وإدخال البلاد حقبة الحروب لتحقيق مأربهم التي تهدف إلى تأجيج الفتن وإثارة الفوضى في المنطقة.

ويشاهد في المقطع أحد عناصر الحوثيين المأسورين من قبل قوات الشرعية اليمنية وهو يؤكد أنه جاء للقتال على جبهة مأرب لطرد القوات السعودية والإماراتية والأمريكية، حيث ذكر أن قادة المتمردين الحوثيين غروهم وزعموا أنهم سيقاتلون هذه القوات وليس قوات يمنية.

يذكر أن تقارير أكدت أن المتمردين الحوثيين يستغلون الظروف المعيشية الصعبة لليمنيين داخل مناطق سيطرتهم لإجبارهم على القتال في صفوفهم، أو يغررون بهم أو يجبروهم بالقوة.