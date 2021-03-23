طيران التحالف الدولي يدمر 39 وكراً للإرهابيين في محافظة نينوى شمال العراق

المناطق- وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم ،عن تدمير 39 وكراً للإرهابيين في محافظة نينوى بشمال العراق, بضربات جوية نفذها طيران التحالف الدولي.

وأفادت الخلية في بيان صحفي اليوم ، أن طيران التحالف الدولي نفذ 18 ضربة جوية لأوكار الإرهابيين في جبال” قرة جوغ” ضمن قاطع عمليات نينوى, أسفرت عن تدمير 39 وكراً للإرهابيين, مشيرة إلى أن الضربات استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة..