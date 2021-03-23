شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لحل الأزمة اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أبدت جامعة الدول العربية استعدادها لمساعدة لبنان على حل الجمود السياسي، وسط أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عقود، ودعت جميع الفرقاء السياسيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد والعمل بشكل سريع على إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تفاقم معاناة الشعب اللبناني.

وأكد الأمين العام المساعد السفير حسام زكي في تصريح له اليوم (الثلاثاء) أن الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط يستشعر قلقا كبيرا جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان، لافتا إلى أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية تتطلب أن يتصرف الفرقاء بصورة سريعة وعلى مستوى المسؤولية لإيقاف التدهور المالي والاقتصادي المتسارع، والعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبناني.

وأضاف زكي: «أجدد استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولاً إلى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية التي أيدها مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير في ٣ مارس الجاري، ونستطيع أن نعمل على إنقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني».