شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا: لا نرغب في الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الثلاثاء، أن بلاده لا تريد الانخراط في حرب مع السودان، ولا ترغب في الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية في نهر النيل، لكنه جدد مطالبة أديس أبابا بوساطة الاتحاد الإفريقي في التفاوض مع دولتي المصب.

وأضاف، أبي أحمد أمام البرلمان، «لا يمكن لإثيوبيا أن تكون عدواً للسودان، ولا يمكن للسودان أن يكون عدواً لإثيوبيا». وأشار إلى أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده عند موسم الأمطار في يوليو/ تموز.

ورغم رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل رباعية دولية، قال أبي أحمد إن «إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الإفريقي في التفاوض».

والاثنين، أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس عن استغرابه من اعتراض إثيوبيا على مقترح تشكيل آلية رباعية للإشراف على مفاوضات سد النهضة بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، واقترح السودان في فبراير/ شباط الماضي تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر رحبت به مصر ورفضته إثيوبيا.

ودعا الوزير السوداني إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول الثلاث، التي تتقاسم مياه نهر النيل الأزرق. وقال عباس: «نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات» المتعثرة بين الدول الثلاث منذ أشهر، رغم جولات عدة من المباحثات. وطالبت وزارة الري السودانية كل الأطراف للعمل من أجل حل الإشكالات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، الذي بدأت إثيوبيا بإنشائه عام 2011، لكنه يثير مخاوف القاهرة والخرطوم. وتأتي تصريحات الوزير السوداني بعد ساعات من تأكيد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، أن القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة. وأضاف عبد العاطي في تصريحات، الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يوافق 22 مارس/ آذار من كل عام، أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره في مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي. ولفت إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل السد، مؤكداً أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية. وأوضح الوزير أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوي الحكومي، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، التي تقوم الدولة بتنفيذها، أو من خلال التطوير التشريعي والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الذي تقدمت به الوزارة وتجري مناقشته حالياً في مجلس النواب.