شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى متجددة بالبرلمان التونسي واعتداء على عبير موسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سادت الفوضى قاعة الجلسات العامة بالبرلمان التونسي، الثلاثاء، بعد أن أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنّه تمّ الاعتداء عليها من نائب حركة «النهضة» الإخوانية موسى بن أحمد أمام باب قاعة الجلسة العامة، وتمّ منع أعضاء كتلتها من الدخول إلى الجلسة.

ونددت عبير موسي، بالمضايقات والتهديدات التي يتعرضُ لها نواب حزبها، في مساع إلى عرقلة القيام بعملهم في البرلمان. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشهد فيها البرلمان التونسي حالة غليان وفوضى، بسبب الاستقطاب الحاد بين حزب الدستوري الحر وحركة «النهضة» وحليفها «ائتلاف الكرامة» المتطرف.

ومؤخراً قام عدد من نواب الدستوري الحر، برفع شعارات على الأوراق ووضعوها أمامهم، مستنكرين تمكين فرع ما يسمى ب«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» بالعمل في تونس. وقوبلت هذه الشعارات التي تدين «الاتحاد المتطرف»، برفض من قبل بعض النواب، فيما شددت موسي على وقوف الدستوري الحر، في موقف صامد تجاه الإخوان.

والسبت الماضي، دعت موسى، خلال تجمع شعبي كبير بمدينة صفاقس، جنوبي البلاد، إلى وضع دستور جديد يحفظ الاستقرار السياسي، مشددة على ضرورة فتح تحقيق في تجاوزات حركة «النهضة».

وقالت موسي التي تظهر استطلاعات الرأي تزايد حظوظها في الشارع، إن سياسة «الإخوان» أدت إلى حالة من الإفلاس وتفاقم الأزمة في البلاد خلال توليها السلطة.

وأوضحت موسي أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية في تونس يتمثل في التفاف القوى الوطنية في وجه ممارسة حركة النهضة التي تعمل لأجندات في الخارج.

وأشارت زعيمة الدستوري الحر إلى أن بعض القوى التي تقدم نفسها بالحداثية، كشفت عجزاً وقصوراً، لأنها لم تستطع التخلص من هيمنة زعيم «النهضة»، راشد الغنوشي، بسبب سعيها إلى عقد الصفقات المشبوهة، وفقدان للحاضنة الشعبية.