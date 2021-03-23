شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعتقل 150 شخصاً ضمن تحقيق في صلة عسكريين بكولن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - رويترز

أفادت وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء، بأن الشرطة التركية ألقت القبض على 150 شخصاً في مداهمات استهدفت من أسمتهم ب«مشتبهٍ بهم في الجيش متهمين بأنهم على صلة برجل دين» تزعم أنقرة أنه «يقف وراء محاولة انقلاب عام 2016».

وكانت العملية، التي شملت 53 إقليماً في تركيا، جزءاً من حملة مستمرة على منظمة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، وقُتل ما يربو على 250 خلال الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016، وينفي كولن أي صلة له بالأمر.

وذكرت وكالة الأناضول المملوكة للدولة، أن «ممثلي الادعاء أمروا باعتقال 184 مشتبهاً بهم في المجمل، بينهم 123 من أفراد الجيش الموجودين في الخدمة»، وأضافت أن «السلطات استهدفت أيضاً مشتبهاً بهم في شمال قبرص» التي يحتلها الجيش التركي.

وتابعت الوكالة الموالية للحزب الحاكم في تركيا، أن «الشرطة تنفذ عمليات للإمساك بالمشتبه بهم الآخرين، من بين هؤلاء ضابطان برتبة كولونيل، وسبعة برتبة ميجر، وعشرة برتبة كابتن و22 برتبة ليفتنانت».

واحتجزت السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب نحو 80 ألفاً على ذمة المحاكمة، وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من الموظفين وأفراد الجيش، كما طردت أنقرة أكثر من 20 ألفاً من الجيش، فيما تعج السجون التركية بالضباط والجنود والمسؤولين والصحفيين.