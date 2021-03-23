شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تحتج على وجود زوارق صينية في مياه متنازع عليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا- رويترز

اعترضت الفلبين للصين، الاثنين، مما وصفته بأنه «وجود مهدد وكثيف» لزوارق صينية في مياه متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي وطالبت بسحبها من المنطقة. وتحدث مسؤولون فلبينيون عن رصد رسو نحو 220 زورقاً، يُعتقد أن على متنها «أفراد ميليشيات بحرية صينية»، عند منطقة شعاب ويتسون التي تطلق عليها مانيلا اسم شعاب جوليان فيليب يوم السابع من مارس/آذار.

وقالت السفارة الصينية في مانيلا، إن الزوارق المرصودة زوارق صيد اتخذت مأوى لها نظراً لسوء أحوال البحر. وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في احتجاج دبلوماسي: «استمرار نشر الزوارق الصينية ووجودها ونشاطها يمثل تعدياً على سيادة الفلبين»، وأضافت: «وجودها الكثيف المهدد يوجد حالة من عدم الاستقرار».

ورفضت السفارة الصينية في مانيلا هذه الاتهامات.

وقالت في بيان: «لا توجد ميليشيات بحرية صينية كما يزعمون. أي تكهنات من هذا النوع لا تنجح إلا في إثارة التوتر دون داع».

وقال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا، «إن وجود زوارق الميليشيات عمل استفزازي واضح من أعمال عسكرة المنطقة». ودعا الصين إلى سحبها. وقالت السفارة الأمريكية في مانيلا إن الزوارق الصينية تجوب المنطقة منذ شهور بأعداد متزايدة بصرف النظر عن حالة الطقس واتهمت الصين باستخدام ميليشياتها البحرية «لترويع واستفزاز وتهديد دول أخرى».