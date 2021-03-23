شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرياضي يوقع مذكرة تفاهم مع شرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع مجلس الشارقة الرياضي مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تعزيزاً لعلاقات المجلس مع الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، بما يدعم خططه الاستراتيجية وأهدافه في كل ما يسهم في تعزيز الدور الرياضي والمجتمعي وعقد الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ مختلف الخطط والبرامج بين الطرفين بما تتيحه مذكرة التفاهم.

جاء التوقيع على المذكرة مؤخراً بمقر نادي ضباط شرطة الشارقة بحضور اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والعميد عبدالله بن مبارك نائب القائد العام لشرطة الشارقة والمقدم محمد بطي الهاجري نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الشؤون الرياضية، وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي والسيد محمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي وبخيت القرص مدير مكتب رئيس المجلس.

وأكد عيسى هلال الحزامي أنه يأتي توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ضمن جهود المجلس في التواصل الفعال مع الجهات الحكومية والمؤسسات والحرص على التعاون المشترك، وأضاف: «إيماناً بأهمية الدور الفعال لشرطة الشارقة فقد تمثل توقيع هذه المذكرة من أجل خلق شراكة واستراتيجية فعالة بين الطرفين تخدم المصالح العامة ولتكون كأساس في ظل سعي المجلس إلى توفير البيئة الرياضية الملائمة بشكل دائم ومتكامل، يساعد على رفع مستوى الشباب في الإمارة الباسمة رياضياً وثقافياً وتنمية لمواهبهم وصقلها وتحقيق التنمية الشاملة للناشئة والبناء السليم المتكامل لشخصيتهم وبشكل يتوافق مع القيم والثقافة الإسلامية وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل وتحقيق الأهداف التي يسعى لها المجلس».

واستطرد قائلاً: «نثمن الدور الكبير الذي تقوم به شرطة الشارقة على جميع المستويات في الإمارة، بالإضافة إلى دورها الرياضي من خلال إقامة البطولات والفعاليات الرياضية التي تسهم في رفع الوعى بأهمية الرياضة وممارستها بشكل دائم وفائدتها للإنسان وهو ما يساهم أيضاً في نشر رسالة الرياضة وما يشجع عليه مجلس الشارقة الرياضي من خلال إقدام مختلف الجهات والدوائر على الحث على الاهتمام الدائم بالرياضة لمنتسبيها وجعلها أسلوب حياة لذلك نحرص دائماً على مساندة كل ما يقود إلى نشر الرياضة في الإمارة الباسمة بالتعاون مع الشرطة والجهات الأخرى».

واختتم عيسى هلال: «نشكر القيادة العامة لشرطة الشارقة على الترحيب وتوقيع مذكرة التفاهم، بحيث يستفيد كل طرف من الفوائد التي تعود من مثل هذه الشراكات في العمل المجتمعي والرياضي وبما يساهم في ترجمة مساعي المجلس المختلفة لتطوير الرياضة في الإمارة الباسمة والاستفادة من تبادل الخبرات بين الطرفين»، معرباً عن تقديره أيضاً للقيادة على التعاون الدائم والدعم لنشر الثقافة الأمنية في الأندية والخاصة بالتحديات والظواهر السلبية.