شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية الوطنية» تشارك في اجتماع الأجندة الأولمبية الدولية «5+2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية، الذي عقد عن بعد الثلاثاء، واستعرض أبرز التوصيات التي وردت في الأجندة الأولمبية للسنوات الخمس المقبلة والمعروفة ب«5+2020».

ومثلت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون المالية والإدارية، اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة جميع اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم، وشهد استعراض التوصيات الخمس عشرة التي ترسم ملامح الحركة الأولمبية خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات بخصوص دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وإصدار بطاقات الاعتماد للدول المشاركة، مع إمكانية تقليص عدد الوفود في واحد من الإجراءات الرامية للحفاظ على سلامة المشاركين بالحدث الأولمبي الكبير، والحد من انتشار فيروس «كوفيد -19».

واستعرض المشاركون الجانب الخاص بتطعيم الوفود المشاركة؛ حيث لم تشترط اللجنة المنظمة للألعاب حصول الرياضيين على لقاح «كوفيد -19» قبل السفر إلى طوكيو، ليصبح غير إلزامي، لكنها نصحت في الوقت نفسه بالحصول على اللقاح؛ لتعزيز المشاركة الآمنة للجميع، وتقليل نسبة الإصابة بالمرض.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قد اعتمدت عدم دخول الجماهير من الخارج إلى اليابان، وحددت المتطوعين المشاركين في الدورة، على أن تكون الأغلبية العظمى من اليابانيين فقط، مع وجود بعض الاستثناءات لنسبة قليلة من الدول الأخرى، قد تصل ل 500 متطوع ممن يمتلكون مهارات معينة في بعض الجوانب، مثل اللغات ومهارات التواصل المختلفة.