شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الثانية من دوري «كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو» 27 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد الانطلاقة القوية للجولة الأولى من دوري «كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو»، تتكثف استعدادات الأندية حالياً للجولة الثانية من البطولة التي ستنطلق السبت، 27 مارس/ آذار في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

ويحرص لاعبو أندية الوحدة والعين وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على مواصلة منافساتهم القوية، وتأكيد تفوقهم خلال الجولة الثانية، بينما تحاول بقية الأندية والأكاديميات المشاركة اللحاق بركب الصدارة وإحياء الأمل، علماً بأن الدوري لا يزال في بدايته مع فرصة مواتية لتحقيق المفاجآت وقلب التوقعات.

ويقول منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن الأداء الرفيع للاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى يعكس ما تتمتع به هذه البطولة من أهمية وحضور بالنسبة إليهم، وإلى مجتمع الجوجيتسو، ويوحي بأن المشهد التنافسي بين الأندية والأكاديميات المشاركة يسير في نسق تصاعدي، يواكب التطلعات وينسجم مع أهداف ورؤية الاتحاد في تنظيم البطولات التي ترتقي برياضة الجوجيتسو إلى أبعاد جديدة.

وأضاف الظاهري أن الجولة الثانية من «كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو» تأتي قبل أسبوع واحد من انطلاقة اثنتين من أبرز البطولات العالمية، وهما أبوظبي جراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الأمر الذي سيمكّن اللاعبين من اختبار جاهزيتهم وتعزيز مستوياتهم الفنية، خصوصاً أن هذه البطولة تعد واحدة من أهم البطولات على الساحة المحلية، وتزخر بعدد وافر من نجوم الدولة الذين خاضوا العديد من الاستحقاقات العالمية.

ويؤكد البطل عمر الفضلي من أكاديمية بالمز سبورت تيم 777 الذي ينافس في فئة الكبار عن وزن 62 كجم، أن دوري «كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو»، يمثل بطولة ذات قيمة كبيرة لكل أبناء الإمارات، وممارسي هذه الرياضة، خصوصاً أنها رسخت مكانتها في أجندة بطولات الموسم من ناحية ما تشهده من منافسة قوية على الصعد كافة، فهي محلية بمواصفات عالمية.

وتابع الفضلي أنه وزملاءه في الفريق عازمون على المنافسة بقوة في هذه الجولة لضمان مراكز متقدمة والوقوف على منصات التتويج في ختام جولات البطولة، منوهاً بأن هذه الجولة تعد نقطة انطلاق مهمة نحو بطولتين عالميتين كبيرتين تقامان الشهر المقبل.

ويقام دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو وغيره من البطولات التي تنضوي تحت مظلة الاتحاد وسط إجراءات احترازية صارمة، ووفقا للبروتوكول الصحي المعتمد لضمان سلامة اللاعبين المشاركين، الأمر الذي يفرض على جميع الراغبين في المشاركة بمنافسات البطولة إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR لا تتجاوز مدته 48 ساعة.

ويمثل اللاعبون المتنافسون في البطولة 16 نادياً إماراتياً، هي: العين والجزيرة والوحدة والإمارات والوصل والفجيرة للفنون القتالية، و«إيه إف إن تي» وبني ياس وعجمان وشباب الأهلي دبي والشارقة الرياضي و«فريق 777»، و«كوماندو جروب»، والظفرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والنصر.