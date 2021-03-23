شكرا لقرائتكم خبر عن مالك تشيلسي يقاضي مؤلفة كتاب مليء بـ «الأكاذيب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رفع الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، قضية على كاثرين بيلتون مؤلفة كتاب «Putin s People» (رجال بوتين) والناشرة للكتاب هاربر كولينز لأنه «مليء بالأكاذيب ويشوه الحقائق» على حد قوله.

والكتاب كما يبدو من عنوانه يضم ادعاءات بأن شراء أبراموفيتش لنادي تشيلسي تم بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديق أبراموفيتش، وتورد المؤلفة ادعاء سيرجي بوجاتشيف، مستثمر روسي وواحد من محيط الرئيس سابقاً، يقول فيها أن أبراموفيتش اشترى تشيلسي في 2003 بناء على أمر شخصي من الرئيس بوتين.

كاثرين بيلتون مؤلفة الكتاب

وحاول مالك تشيلسي عبر أشهر إقناع الناشرة هاربر كولينز بلا جدوى وقرر الآن نقل القضية للمحاكم، وأصدر بياناً جاء فيه:«اليوم سيقدم الممثلون القانونيون دعوى قانونية في المحاكم الإنجليزية فيما يخص كتاباً تم نشره في إنجلترا وألحق بنا ضرراً شخصياً، الكتاب يتضمن عدداً من التصريحات الكاذبة والمشوهة عني بضمنها شراء ونشاطات نادي تشيلسي لكرة القدم، اليوم قررت عدم التساهل، لم يكن ضمن طموحاتي تعزيز صورتي الشخصية وكنت دائماً في منأى عن التعليق على أي شأن بضمنها التصريحات الكاذبة والمزورة عني وعن تشيلسي، لكن أصبح من الواضح أن الكتاب يلحق الضرر ليس فقط بسمعتي كشخص بل بسمعة النادي ونشاطاته.

ووصفت تصريحات بوجاتشيف في شهادته بأنها «لخدمة نفسه» و «من المستحيل تصديقها» في قضيته التي خسرها مع بنك في المحكمة العليا، لكن المؤلفة اقتطعت ادعاءاته عن أبراموفيتش وتشيلسي ووضعتها في الكتاب، ما ترك مالك تشيلسي بدون خيار سوى رفع قضية ليدافع عن الأثر الإيجابي لملكيته في إنجلترا، سواء على الصعيد الرياضي أو على صعيد المجتمع.

وكان القضاء الروسي رفع قضية مدنية على بوجاتشيف في 2013 أيد حكمها القضاء في بريطانيا وجمدت المحكمة أصوله وأجبرته على الكشف عن ممتلكاته الخاصة التي يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي نهاية 2014 أعلنت روسيا بوجاتشيف مطلوباً للعدالة.

وختم أبراموفيتش بيانه:«لدي إيمان كبير بأن المحاكم ستمنحني فرصة عادلة كما فعلت في الماضي» في إشارة للقضية التي ربحها ضد الملياردير الروسي الراحل بوريس بيريزوفسكي عام 2012 وتتعلق بضغط أبراموفيتش على شريك بيريزوفسكي التجاري من أجل إجباره على بيع أسهم في شركة «سيبنفت» النفطية الروسية، ووصفت المحكمة حينها بيريزوفسكي بأنه شاهد «لا يعتمد على أقواله البتة».