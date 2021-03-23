شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو إلى جورجيا للمشاركة في بطولة تبليسي جراند بري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوجه بعثة منتخب الجودو الأول «الأربعاء» إلى جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة تبليسي جراند بري، التي يستضيفها الاتحاد الجورجي خلال الفترة من 26 وحتى 28 مارس الجاري، بمشاركة 513 لاعباً ولاعبة من 83 دولة، بينها 8 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والجزائر، وقطر.

وتضم بعثة المنتخب الأول للجودو اللاعبين فيكتور سكرتوف وزن 73 كجم، وايفان ريمارينكو وزن 100 كجم، والمدرب المالديفي باكال فياسيسلاف.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن مشاركة منتخبنا في بطولة جورجيا، تحدوها الآمال في تحقيق نتائج طيبة، تطمئن الجميع على حالة اللاعبين البدنية والفنية قبل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو الهدف الأهم في 2021، خصوصاً بعد التعاقد مع مدرب مميز من أصحاب الخبرة وتوفير الأجواء الملائمة له في معسكر التدريب المشترك في إسرائيل فبراير الماضي، ثم المشاركة في بطولة تل أبيب جراند سلام 2021، ومن ثم الانتقال لمعسكر بلغاريا المتنوع الذي امتد حوالي 3 أسابيع، للاستعداد الأمثل لبطولة تبليسي، ورفع كفاءة اللاعبين في ضوء البرنامج المتصل للإعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو في يوليو المقبل.