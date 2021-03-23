شكرا لقرائتكم خبر عن جيجز وخطيبته السابقة في صراع على ملكية كلبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل مدرب منتخب ويلز الموقوف عن العمل ريان جيجز، نجم مانشستر يونايتد السابق، وخطيبته السابقة كيت جريفيل في صراع حول ملكية كلبيهما «ماك» و«أطلس».

وكشف تقرير أن جيجز، الذي ينفي ضرب كيت قبل انفصالهما ورفعها قضية قانونية عليه، متمسك بملكية الكلبين، وأضاف مصدر: «لا يريدان تفريق الكلبين وكلاهما متمسك بملكيتهما معاً».

ومددت المحكمة هذا الشهر كفالة جيجز حتى الأول من مايو المقبل، فيما يواصل غيابه عن قيادة المنتخب لحين انتهاء القضية.