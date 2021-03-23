شكرا لقرائتكم خبر عن أراد الشرطي مخالفته لعدم ارتدائه الكمامة.. فسبّه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي مندوباً عربياً (46 عاماً) وبائعاً (32عاماً) من جنسيته إلى محكمة الجنايات بتهمة سب الأول للشرطي بعد توقيفه لعدم ارتدائه الكمامة. وأحالت الثاني لقيامه بالعمل نفسه، بعد طلب هاتفه الذي استخدمه لتصوير الواقعة.

وتشير تفاصيل القضية، التي دارت أحداثها في يناير الماضي، حين استوقفت دورية 4 عرب، لعدم ارتداء أحدهم الكمامة؛ وبحسب إفادة شرطي في التحقيقات، فإن الأول رفض إبراز هوتيه، لتسجيل مخالفة عدم ارتداء كمامة، وحاول التذرّع بعدم وجود هويته، كونها محجوزة بسبب مخالفة مشابهة.

وذكر أنه طلب منه مرافقته إلى مركز الشرطة للتحقق من الأمر، لكنه رفض وحاول الفرار، فلحق به الشرطي، حيث ارتطم بإشارة مرور، فقبض عليه، بدأ بسب الشرطي بألفاظ نابية وتهديده بالفصل من عمله.

وتابع الشرطي، أنه خلال القبض عليه، شوهد آخر يصور الواقعة، فطلب منه هاتفه، لكنه بادر بسبه ومحاولة الاعتداء على أفراد الشرطة، فقبض أفراد الدورية عليهما، وأحالوهما إلى النيابة التي حولتهما إلى المحكمة التي أمرت باستمرار حبسهما.