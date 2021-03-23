شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي فخر بولندا وسفيرها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعيش النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم أفضل أيامه، فقد تحول نجم بايرن ميونيخ الألماني لبطل لبولندا وسفير عالمي من خلال مواصلة تألقه وهوايته في هز الشباك.

وحظي ليفاندوفسكي باستقبال رائع من الرئيس أندرزي دودا وزوجته أجاتا كورنهاوزر دودا على هامش منحه وسام شرف في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو ولم يفوت المهاجم الساحر الفرصة لاستعراض مهاراته مع الكرة رغم ارتدائه الكمامة ووقع عليها لتبقى ذكرى.